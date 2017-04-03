Андрей Костин: "Планируем сдать спортивный комплекс "ВТБ-Арена" к чемпионату мира"

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин поблагодарил правительство Москвы за подарок болельщикам "Динамо" в виде станции метро "Петровский парк", которая будет находиться рядом с "ВТБ-Ареной", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. При этом он подчеркнул, что строительство стадиона идет по графику и объект должен быть сдан весной 2018 года.

– Мы посмотрели на строящееся рядом метро, красивая станция будет. Спасибо огромное мэру и правительству за ваш этот подарок, который вы сделали болельщикам, это крайне удобно, транспортные подъезды будут в доступности, – сказал Костин. – Мы планируем сдать спортивный комплекс весной 2018 года, к чемпионату мира, пусть стадион и не является объектом мирового первенства, мы этот комплекс сдадим. Академия будет готова немного позже.

На мой взгляд, очень удачной получилась офисная и жилая часть проекта, она украшает район. Мы благодарны правительству, с которым тесно взаимодействовали на всех этапах строительства. Это действительно грандиозный проект, инвестиции составили порядка 1,5 миллиарда долларов, нам важно, чтобы он имел также коммерческую составляющую. Все идет по графику!

Собянин посетил строящийся стадион "Динамо" ​