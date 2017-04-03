Андрей Костин: "Планируем сдать спортивный комплекс "ВТБ-Арена" к чемпионату мира"

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин поблагодарил правительство Москвы за подарок болельщикам "Динамо" в виде станции метро "Петровский парк", которая будет находиться рядом с "ВТБ-Ареной", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. При этом он подчеркнул, что строительство стадиона идет по графику и объект должен быть сдан весной 2018 года.
– Мы посмотрели на строящееся рядом метро, красивая станция будет. Спасибо огромное мэру и правительству за ваш этот подарок, который вы сделали болельщикам, это крайне удобно, транспортные подъезды будут в доступности, – сказал Костин. – Мы планируем сдать спортивный комплекс весной 2018 года, к чемпионату мира, пусть стадион и не является объектом мирового первенства, мы этот комплекс сдадим. Академия будет готова немного позже.
На мой взгляд, очень удачной получилась офисная и жилая часть проекта, она украшает район. Мы благодарны правительству, с которым тесно взаимодействовали на всех этапах строительства. Это действительно грандиозный проект, инвестиции составили порядка 1,5 миллиарда долларов, нам важно, чтобы он имел также коммерческую составляющую. Все идет по графику!