Андрей Коробка: "Кубань" имеет долги от офшорных компаний"

Вице-губернатор Краснодарского края, куратор "Кубани" Андрей Коробка на предсезонной пресс-конференции заявил, что у клуба есть долги от офшорных компаний, и они сейчас исследуются на предмет реальности.

– Что я имею в виду под реальностью долгов? У клуба есть задолженности от офшорных компаний, – подчеркнул Коробка.

– Но это ведь задолженности. Почему они не реальные?

– Есть долги, по которым проходили финансовые операции, а есть – по которым не проходили. Сегодня поставлена задача и руководством клуба, чтобы клуб не был подвержен тем передрягам, которые постоянно появляются. Хочется, чтобы ребята занимались футболом и не дергались из-за этих проблем. Мы собирались с основой почти каждую неделю, обсуждали текущие вопросы, и они большие молодцы, что поставили на первый план свой долг как профессионалов.

– Почему не ведется расследование? Об этом нельзя говорить?

– Нельзя. Особенно вам (обращаясь к одному из корреспондентов)

– Какие задачи конкретно – войти в тройку, пятерку? Какой будет бюджет? И будут ли в новом сезоне проводиться какие-либо маркетинговые компании, акции?

– Мы недавно проводили совещание, у нас будет меняться экипировка. В следующем году – 90 лет клубу, мы к этому готовимся. Про бюджет? Я нигде не слышал, какой бюджет у "Томи" или еще у кого– то. Примерное понимание? У нас общая сумма в прошлом сезоне прошла порядка 1 миллиарда рублей, и она пошла на закрытие долгов. Ежемесячная ведомость зарплат составляла 120 миллионов рублей. (Екатерина ПОТАПОВА)