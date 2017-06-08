Андрей Коробка: "Игроки "Кубани" стабильно получают зарплату последние 4 месяца"

Вице-губернатор Краснодарского края, куратор "Кубани" Андрей Коробка на предсезонной пресс-конференции заявил, что клуб обретает стабильность, в том числе и в финансовых вопросах. Напомним, что по итогам минувшего сезона клуб занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ.

– Я хотел бы сказать о перспективах, но начну с прошедшего сезона, – начал Коробка. – Он был сложным – и с точки зрения результата, и с точки зрения финансов. Мы не смогли выполнить задачу и выйти в премьер-лигу, но результат на фоне всех проблем был хорошим. С сегодняшнего дня начинаются тренировки в новом сезоне. Мы ставим максимальные задачи – клуб с богатой историей и высокого уровня в российском футболе. Нам надо перезагрузить все моменты и начать новый поход в новой структуре за высоким результатом. Задача – занять самые высокие места, можно много говорить о выходе в премьер-лигу, но в каждом матче должны побеждать. Первый сбор начинается в Краснодаре, второй команда проведет за рубежом. Сейчас важно закрыть имеющиеся долги, для меня как куратора это важно.

Финансирование? Последние 4 месяца команда получает стабильно зарплату. Процесс налажен, и нам нужно выращивать своих футболистов. Нам важно, чтобы структура клуба получила четкие очертания, и каждый игрок должен понимать, для чего он здесь. Будут приняты ряд кадровых решений, чтобы в том числе укрепить интернат, резерв. Качественный подход должен дать результат. В основе сейчас много молодежи, и такая линия будет продолжаться. Я думаю, результаты не заставят себя ждать.

– Вы употребили слово "перезагрузка", что это значит?

– Поменялись новые аспекты, которые являются основополагающими в клубе. Это рациональный подход к тому, что есть в клубе, нет бездумия, что было раньше. Сейчас ко всему будем подходить точечно, разумно. Раньше был просто интернат, но сейчас надо создать фундамент, который даст возможность больше не "качаться". Также нужно выстроить систему управления клуба. Инвестор? Клуб должен быть чистым – это позиция инвестора. (Екатерина ПОТАПОВА)