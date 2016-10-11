Андрей Коробка: "Бывшие легионеры готовят иск к "Кубани"? Первый раз слышу"

Куратор "Кубани"от администрации Краснодарского края Андрей Коробка на вопрос корреспондента "СЭ" о подготовке бывшими легионерами иска к клубу в суд по поводу задолженностей по зарплатам ответил, что впервые слышит об этом. Однако, по словам Коробки, погашение долгов все еще идет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Иск к "Кубани"? Я первый раз об этом слышу, – отметил Коробка. – Но думаю, что эта информация не соответствует действительности. По многим долгам мы рассчитались, и сейчас продолжается погашение других задолженностей.

– То есть по многим долгам вы полностью рассчитались?

– Это вопрос к генеральному директору клуба.