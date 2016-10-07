Андрей Коробка: "Банкротить или расформировывать "Кубань" никто не будет"

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что "Кубань" сохранила прежний бюджет в 1,5 миллиарда рублей после вылета в ФНЛ. Также он заявил, что банкротить или расформировывать краснодарский клуб никто не будет.

– Бюджет остается такой же – 1,5 миллиарда рублей, но вопрос заключается в том, что у нас есть старые долги еще за 2014 и 2015 годы, поэтому возникают где-то шероховатости, – цитирует ТАСС Коробку. – Но финансовая составляющая сейчас имеет не первостепенную задачу, в ФНЛ вы видите много команд, которые говорят: "Мы закрываемся", но они находятся выше нас в таблице. Есть очень много команд, которые еще не выплачивали зарплаты, только там вскользь и забыли, а "Кубань" должен каждый "пощупать".

Независимо от того, хорошо будет в "Кубани" или плохо, мы должны отметить 90-летие клуба (2018 год) в высшей лиге. Сейчас, даже если "Кубань" будет выигрывать матчи, все равно будут искать, где проблемы у клуба. Но однозначно клуб ликвидировать, банкротить или расформировывать никто не будет. И это точка.

Задолженность "Кубани" уменьшена в два раза. Когда наш клуб имел некие большие финансовые сложности и накопления долгов, все молчали. Когда дошли до критического уровня, тогда начали говорить, пик был в начале года. Но мы практически пережили тот момент, когда можно говорить о расформировании или банкротстве, задолженность, которая была у клуба, уменьшилась в два раза.

Самое плохое, что о ситуации в клубе говорят люди, которые не имеют к ней никакого отношения и не знают ее изнутри. Это беда, этим пользуются, это распространяется, и на это иногда смешно смотреть.

Мы по отношению к другим люди порядочные и не будем поливать грязью никого, в этом нет смысла. Мы надеемся еще долго прожить, а новости о расформировании придумывают те, кто хочет развалить клуб. Если меняется тренер, значит, какая-то команда должна развалиться? У "Арсенала" тоже сложная ситуация, тренер ушел, клуб в "подвале" турнирной таблицы, и теперь он развалится?

Есть ошибки у тренера, футболистов, руководства, но мы над ними работаем. А те, кто распространяет слухи, наоборот хотят утопить клуб, но у руководителей и у губернатора однозначное мнение, что клуб будет существовать. Мы будем закрывать долги, которые есть.