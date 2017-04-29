Андрей Гордеев: "Слабая игра "СКА-Хабаровска" во второй части сезона? Я бы пока не стал так подытоживать"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев после матча 34-го тура ФНЛ против "Спартака" из Нальчика (0:0) отметил, что в перерыве игры по-мужски поговорил со своими подопечными. В связи с этим результатом клуб из Хабаровска лишился шансов напрямую выйти в премьер-лигу.

– К сожалению, первый тайм у нас не получился – мы настраивались на совсем другой, более агрессивный футбол, – цитирует клубная пресс-служба Гордеева. – Потом немного вработались, в перерыве в раздевалке поговорили по-мужски, и игра изменилась в лучшую сторону. К сожалению, не смогли реализовать созданные моменты, и осталось чувство неудовлетворения от этого матча, который, конечно же, надо было выигрывать. Тем не менее, сказал ребятам, что в каждой оставшейся игре мы можем выиграть, и в следующем матче будем настраиваться только на победу.



– В чем причина слабой игры в атаке в весенней части первенства?

– Я бы пока не стал так подытоживать. Моменты мы создаем, и иногда удается их реализовать, а иногда нет. В целом мы стали больше контролировать мяч, появилось больше взаимопонимания, но нет самого главного – голов. А без голов не бывает побед. Ребята тоже это прекрасно понимают, но пока не получается.