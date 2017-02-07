Андрей Гордеев: "СКА-Хабаровск" не должен бояться выхода в премьер-лигу"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев, заключивший контракт с клубом в январе этого года, подчеркнул в интервью телеканалу "Россия 24", что принял предложение возглавить команду после пяти минут разговора. Он также отметил, что футболисты не должны бояться выхода в премьер-лигу.

– Предложение было неожиданным, но я не раздумывал, – сказал Гордеев. – Пожали руки уже через пять минут после начала разговора. Я понимал на что иду. Какие-то моменты решали уже в процессе.

– Самюэль Это’О встречался с игроками вашей команды на сборе в Турции. Помогло ли это для настроя команды, повысило ли ваш авторитет?

– Это помогло. Он сказал напутственные слова ребятам. Такие встречи нужны. В них нет пафоса и глубокого смысла. Хотя и мне она что-то дала. В основном это для популяризации.

– Задача выхода в премьер-лигу стоит перед командой?

– Задача – не надо бояться премьер-лиги. Все говорят, что нужны финансовые вливания. Об этом пусть думают финансисты. У нас – команда. Хороший коллектив нужно беречь.