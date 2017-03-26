Андрей Гордеев: "Поздравляю игроков "СКА-Хабаровска" со столь нужной победой"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев после матча 28-го тура ФНЛ против "Тюмени" (1:0) отметил, что команда отдельно разбирала игру нападающего Хасана Мамтова. Специалист подчеркнул, что его подопечные продолжат прибавлять.

– Мы понимали, что нас ждет достаточно сложный матч, – цитирует пресс-служба ФНЛ Гордеева. – Очень важно было не дать сопернику развернуться, так как "Тюмень" играющая команда, которая знает, как играть, и имеет в составе достаточно опытных футболистов. В целом, это у нас получилось, и я поздравляю всех со столь нужной победой. Ребята сегодня проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностей, которые мы испытывали перед игрой. Самое главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем будет только улучшаться.

– Готовили ли вы какие-то контраргументы против лидера гонки бомбардиров ФНЛ Хасана Мамтова?

– Конечно. Мы очень тщательно разбирали с защитниками манеру его игры. В "Тюмени" есть еще ряд квалифицированных игроков, которые очень хорошо между собой взаимодействуют. Нам сегодня было очень непросто, но тем ценнее эта победа.

– Максим Астафьев сегодня показал свой стопроцентный уровень?

– Нет, я думаю, что резерв есть, и он еще будет прибавлять, как и вся в команда в целом.