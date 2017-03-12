Андрей Гордеев: "Матч "СКА-Хабаровск" - "Сокол" получился качественным, за исключением голов"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев посетовал на реализацию голевых моментов в матче 26-го тура первенства ФНЛ с "Соколом" (1:1). Специалист рад, что команда играла в свой футбол, а не свалилась на навал, когда нужно было отыгрываться.

- Сегодня получилась достаточно качественная игра, за исключением, естественно, забитых мячей. Мы создали достаточно большое количество голевых моментов и управляли игрой, - приводит пресс-служба хабаровчан слова Гордеева. - Однако сегодня сработала старая футбольная истина: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Я попросил ребят приложить все усилия, чтобы изменить исход этой встречи, и в целом нам это удалось.

Меня радует, что мы не свалились на примитивный навал, а продолжали гнуть свою линию и все-таки забили гол. После у нас еще были моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. Мы очень хотели сегодня выиграть, но футбол, как и жизнь, всегда вносит какие-то свои коррективы. В итоге - ничья, и нам еще предстоит дальнейшая борьба.