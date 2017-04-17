Андрей Гордеев: "Где-то "СКА-Хабаровску" в игре против "Зенита-2" сопутствовала удача"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев после матча 32-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (1:0) поздравил своих подопечных с победой в непростой игре. Специалист выразил радость от того, что команда сумела переломить ход неудачно складывавшегося матча.

– Тяжелейший матч, – цитирует пресс-служба ФНЛ Гордеева. – После удаления пришлось вносить соответствующие коррективы в игру, и отрадно, что ребята не просто доигрывали на удержание счета, а внутри каждый надеялся на победу. Мы в перерыве говорили об этом, и команда ждала своего шанса на поле. Конечно, моментов было немного, и где-то нам сопутствовала удача, но такая игра позволяет оттолкнуться и идти дальше. Очень радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча. Поздравляю всех с победой в столь непростом матче.