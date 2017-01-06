Андрей Гордеев: "Долго над предложением "СКА-Хабаровска" не раздумывал"

Новый главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев отметил, что предложение возглавить команду стало для него неожиданным. 41-летний специалист подписал с хабаровским коллективом контракт до конца текущего сезона.

– Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным, – цитирует клубная пресс-служба Гордеева. – Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы, касаемо предсезонной подготовки, комплектования буду решать уже на месте.

Напомним, что в четверг "СКА-Хабаровск" объявил о завершении сотрудничества с Александром Григоряном, который возглавил "Анжи".