15:38 | Футбол — ФНЛ

Анатолий Давыдов: "Язык не поворачивается назвать "Зенит-2" неопытной командой"

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Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов раскритиковал футболистов за неудачную игру в матче 21-го тура ФНЛ против "Тюмени" (1:2). По словам специалиста, игроки часто теряли мячи тратили много сил на отбор.

- Слов нет. С "Динамо" была неплохая игра с хорошими забитыми мячами, - цитирует официальный сайт ФНЛ Давыдова. - Сегодня мы, тренеры, чего-то не додали, но на футбольное поле выходят игроки и воплощают то, что хотелось бы видеть. По составу может не угадали. Два человека уехали в сборную, например, Мусаев. Очень много потерь было с правого фланга. Важно, что не было того, о чем договаривались – это контроль мяча. То есть две передачи и потеря мяча, много отбирали и из-за этого сил тратили намного больше, чем положено. Говорить "неопытная команда" у меня язык не поворачивается, потому что количество сыгранных игр, должно ставить их в какие-то рамки. Требовать стабильности от молодых, наверное, еще рано, но мы к этому стремимся.

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/champioship/results/561/564/585/3602/#tab=game-press

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

Чего то ты Анатолий упускаешь в тренировочном процессе, если твой второй Зенит скоро и середняком лиги не будет, а будет аутсайдером.

15:54