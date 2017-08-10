Анатолий Давыдов: "Спартак-2" отомстил "Зениту-2" за первую команду? У "Зенита" своя жизнь"

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов после матча 7-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (1:3) отметил, что полузащитник Йоан Молло серьезно относится к работе с молодежным составом питерцев. Специалист подчеркнул, что в данный момент у команды получается далеко не все.

– Видите, как получилось: на старте первого тайма "Спартак-2" владел инициативой, но во второй половине первого тайма у нас было три момента, в которых игроки неправильно распорядились мячом, – сказал Давыдов. – "Спартак-2" же был хладнокровен. Нам этого не хватило. Забили бы в первом тайме – это поменяло бы игру. Пенальти надломил – футболисты смирились, что игру не вырулим.

– Каково моральное состояние Молло и как оцените его игру? Как оцените его моральное состояние?

– Видно, что он умеет играть, создавать предпосылки для атаки. Но остальным не хватает опыта, не справились молодые ребята, хотя моя вина в этом тоже есть. На тренировках Молло испытывает дискомфорт в связи с искусственным газоном, но скоро перейдем на натуральный. Молло приходит на тренировки и готовится к играм. Видно, что он лидер по своему характеру.

– Андрей Панюков официально перешел в "Зенит".

– На сборах он был с первой командой. Думали, успеем его заявить, но все равно надеемся на Панюкова. Нам не хватает забивного форварда. Не хватает голов и очков.

– Какова коммуникация с первой командой?

– С Манчини разговаривали. Сегодня, например, у "Зенита" двусторонка с молодежной командой. Начало неплохое, но посмотрим, что будет дальше . 3-4 игрока могли бы выйти в составе второй команды, и мы бы хотели их использовать. Терентьев, правда, уже сыграл за "Зенит".

– Почему спартаковская молодежь сильнее?

– А почему вы считаете, что сильнее? Вспомним прошлый год. "Зенит-2" выиграл оба матча.

– "Спартак-2" сегодня вам отомстил за поражение первой команды?

– У первой команды "Зенита" своя жизнь, и все сделано для ее результатов. У нас свои задачи – готовить ребят через первый дивизион. Пока не все получается, но первая команда – отдельная тема и подготовка. В прошлом году были возрастные ребята, а сейчас все свои, приезжих отдали в другие коллективы. (Ярослав СУСОВ)