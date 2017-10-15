Анатолий Давыдов: "Ранняя ошибка посадила "Зенит-2" на нервный стресс"

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов отметил, что его команде непросто дался матч 18-го тура ФНЛ против "Химок" (1:1). По словам специалиста, на игроков давил первый гол, пропущенный на 6-й минуте.

- Первая ошибка обидная, рано допустили ее, - цитирует официальный сайт ФНЛ Давыдова. - Она посадила команду на нервный стресс, поэтому в начале игры ребята были зажатые. Второй тайм проходил с нашим преимуществом, более активной игрой и давлением. Темновато, играть тяжело, поэтому наш или их игрок не видел, что его прессингуют. Боевая, живая игра была. Поле как раз для быстрой игры.

Ребята "Химок" опытнее, а наши хотели побыстрее что-то сделать и убежать, поэтому в первом тайме было много ошибок. В перерыве мы все это подправили, взяли мяч под контроль, не было уже ненужной суеты. Конечно, были ошибки и у нас, и у соперника, некомфортная игра для любого тренера. Взяли очко, двигаемся дальше, будем готовиться к домашним играм.