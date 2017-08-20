Анатолий Давыдов: "Играть летом в манеже - это нонсенс"

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов после матча 9-го тура ФНЛ против "Енисея" (1:2) отметил, что играть при хорошей погоде в закрытом помещении нельзя. Игра проходила в манеже "Футбол Арена Енисей" и собрала 3 тысячи зрителей.

– Мы просматривали две последние игры соперника, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Давыдова. - Очень агрессивно играл, много забивал, мало пропускал, действовал с хорошим давлением. Мы этого ожидали. В этой игре было много прострелов в исполнении игроков "Енисея". По отдаче и настрою мне свою команду упрекнуть не в чем, потому что ребята молодые, команда только собрана. Мозги у нас в середине поля – это Костя Зырянов, который уже налаживает игру, при нем команда успокаивается.

Поздравляю "Енисей", у вас стоит задача выйти в премьер-лигу. О судействе говорить не хочу, но я посмотрел повтор второго пропущенного гола, там у забивающего было полтора метра "вне игры". Думаю, мы разберемся с этой ситуацией. Претензии у тренеров всегда есть, больше всего по второму забитому мячу. Инспектор посмотрит, примет какое-то решение.

Хороший манеж, но неестественно играть летом при такой хорошей погоде в помещении. Вы улыбаетесь, а играть летом в манеже – это нонсенс.