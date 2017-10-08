Анатолий Давыдов: "Готов взять Зырянова в тренерский штаб "Зенита-2"

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов отметил, что готов взять Константина Зырянова в тренерский штаб команды. Он также добавил, что у 40-летнего игрока можно поучиться не только футбольным, но и человеческим качествам.

– На неделе Зырянов отпраздновал свое 40-летие. Известны сроки его восстановления?

– Если он восстанавливался месяца четыре, то сейчас операция была уже в другом месте. Посмотрим, как он будет восстанавливаться, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Давыдова. – Единственное, я ему говорю: ты хочешь снова игроком быть, мне 43, дотянешь или нет три года? Договоренность была, что я готов взять его в свой тренерский штаб. Человек уважаемый, опытный, у него можно поучиться не только футбольным качествам, но и человеческим.

– Еще вопрос про Зырянова: не хватает игрока. Готовы кого-то привлечь?

– У нас есть селекционный отдел, который работает, никто не закрывает двери, если это перспективный парень. Мы вернули многих наших ребят, отдали почти всех приезжих, у нас их было человек 15–17. Некоторые сейчас играют в премьер-лиге, неплохие игроки.

Напомним, ранее Зырянов выступал за основной состав "Зенита". В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, двух Суперкубков России, Кубка и Суперкубка УЕФА.