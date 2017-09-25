Анатолий Давыдов: "Для ФНЛ игра в длинные передачи допустима, а для премьер-лиги - это смешно"

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов после матча 15-го тура ФНЛ против "Олимпийца" (2:1) отметил, что игра для его подопечных получилась тяжелой. Специалист подчеркнул, что соперник находился на психологическом подъеме перед встречей.

– Очень тяжелая игра, – цитирует пресс-служба ФНЛ Давыдова. – Мы хотели оказывать давление, поэтому выпустили двух нападающих. Немного не получилось, тем более Крапухин давно не играл. Не совсем удалось взаимодействие. В первые минуты мы сами себя загнали в нехорошую ситуацию, у нас было очень много потерь, поэтому футболистам пришлось в течение игры перестраиваться. В первом тайме командной игры не получилось, каждый старался что-то сделать сам. Мы просматривали игры соперника, знали, что они оставляют много свободного пространства, и сегодня наши игроки слишком часто старались забрасывать мяч вперед в зоны. Разберем эту игру и сделаем выводы. Во втором тайме игра была лучше, промахов в обороне уже не было.

– С чем связаны потери?

– На флангах мы начинали обыгрывать не у штрафной, а с середины поля. И шли потери мяча. Мы это видели, поэтому в перерыве сделали определенные замены.

– У соперника был изматывающий матч в середине недели. Вы имели это в виду?

– Чисто психологически "Олимпиец" был на хорошем уровне после такой игры. После таких матчей ребята могут себе расслабиться, но этого я не заметил. Единственное, что было – во втором тайме они свалились на игру в длинные передачи. Для ФНЛ это допустимо. Но для премьер-лиги это было бы, конечно, смешно – играть весь второй тайм на длинных забросах. Хотя мы привыкли, что в ФНЛ много борьбы и единоборств, длинных передач, сбросов мяча и подборов, передач с флангов.

– Концовку матча с "Кубанью" вспоминали сегодня?

– "Кубань" – хорошая команда, и против нее мы сами лучше играли.