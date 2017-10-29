Анатолий Давыдов: "Для болельщиков 6 голов - сказка, для тренеров - капельница"

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов отметил напряженный характер матча 20-го тура первенства России в ФНЛ против питерского "Динамо" (3:3). Несмотря на три пропущенных мяча, он похвалил голкипера команды Егора Бабурина.

- Для болельщиков – сказка, шесть забитых мячей. Для тренеров – это восстановление под капельницей, - цитирует официальный сайт ФНЛ Давыдова. - Игра интересная была, поле было скользкое, быстрое, скорости хорошие. В очередной раз у нас не сложилась концовка матча, но как получилось, так получилось. Самое главное, у нас по составу были ребята, которые пропускали много, – это Каккоев, Горулев, Богаев, Круговой, – но мы не побоялись. Сегодня ребята проявили характер. Это дерби получилось и по игре, и по накалу, и по результату.

- Довольны сегодня игрой вратаря?

- Если бы не Бабурин, то, возможно, у нас было бы больше пропущенных мячей во всех играх, очень сильно выручает нас. Я думаю, Егор хороший вратарь и для нашей команды отличный игрок. Не знаю, что будет в следующем году, может, он уже и перерастает, я не беру в расчет эту игру. Сегодня, возможно, были какие-то его ошибки, а может, недоработали наши центральные полузащитники, когда дали пробить при первом мяче. При такой погоде мяч начинает вальс танцевать, не знаешь, где его ловить.