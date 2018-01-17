Аленичев взял на сборы "Енисея" 30 футболистов

нисей" отправился на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает пресс-служба клуба. Главный тренер команды Дмитрий Аленичев взял на сбор 30 футболистов.

Отмечается, что защитник Шамиль Гасанов, который ранее выступал за "Анжи", находится в "Енисее" на просмотре.

Полностью состав "Енисея" на сбор выглядит следующим образом:

вратари: Михаил Филиппов, Сергей Чепчугов, Руслан Юнусов;

защитники: Алексей Валюков, Максим Васильев, Константин Гарбуз, Шамиль Гасанов, Валерий Кичин, Давид Мильдзихов, Александр Новиков, Евгений Песиков, Павел Рожков, Петр Тен, Никита Чичерин;

полузащитники: Егор Иванов, Алексей Исаев, Владимир Камеш, Михаил Комков, Александр Ломакин, Ярослав Матвиенко, Вадим Стеклов, Максим Семакин, Азим Фатуллаев, Александр Харитонов;

нападающие: Александр Кутьин, Артур Малоян, Станислав Матяш, Максим Руднев, Артур Саркисов, Сердер Сердеров.

Отмечается, что первый сбор, который пройдет с 17 января по 2 февраля, будет направлен на восстановление физических кондиций игроков. Красно-синие проведут три контрольные встречи – с македонским клубом "Академия Пандева" (21 января), с питерским "Динамо" (26 января) и азербайджанской "Кешлей" (1 февраля).