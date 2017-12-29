Аленичев тренировал игроков "Енисея" готовить "Оливье"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев провел необычную тренировку команды на кухне. Красноярский клуб поздравил своих болельщиков с наступающим Новым годом роликом о том, как футболисты под руководством Аленичева готовят салат "Оливье".
Напомним, что "Енисей" лидирует в ФНЛ после 25 матчей, имея в активе 56 очков.
Футболисты – люди суеверные. Если есть традиция, то ее нужно соблюдать и неважно, что ей больше ста лет. Более того, футбол – командный вид спорта, где все делается сообща. Даже на кухне 😉 #НовогоднийЕнисей pic.twitter.com/vxYpl9v6GK– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 29 декабря 2017 г.