Аленичев тренировал игроков "Енисея" готовить "Оливье"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев провел необычную тренировку команды на кухне. Красноярский клуб поздравил своих болельщиков с наступающим Новым годом роликом о том, как футболисты под руководством Аленичева готовят салат "Оливье".

Напомним, что "Енисей" лидирует в ФНЛ после 25 матчей, имея в активе 56 очков.