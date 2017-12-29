12:18 | Футбол — ФНЛ

Аленичев тренировал игроков "Енисея" готовить "Оливье"


Главный тренер "Енисея"  Дмитрий Аленичев провел необычную тренировку команды на кухне. Красноярский клуб поздравил своих болельщиков с наступающим Новым годом роликом о том, как футболисты под руководством Аленичева готовят салат "Оливье".

Напомним, что "Енисей" лидирует в ФНЛ после 25 матчей, имея в активе 56 очков.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий