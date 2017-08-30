Аленичев и Титов сыграли в шоу-матче женской и мужской команд "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев и его помощник Егор Титов приняли участие в шоу-матче между мужской и женской командами красноярцев, информирует официальный сайт клуба. Команды играли смешанными составами. Встреча завершилась со счетом 5:5. Перед игрой игроки приняли участие в конкурсах: попасть мячом в бочку с одиннадцати метров, исполнить "сухой лист" с углового и точно пробить с линии штрафной, но не в створ ворот, а именно в перекладину. Отмечается, что девушки соревновались с парнями на равных, а в некоторых компонентах даже превосходили.

– Я, честно говоря, получил массу положительных эмоций и впечатлений. Лет пятнадцать назад я играл в подобном матче против девчонок, – отметил Аленичев. – Возникла идея провести товарищеский матч нашей команды против девушек. Думаю, было бы интересно. Несколько представительниц прекрасного пола мне понравились своей игрой, думаю даже пригласить их на нашу тренировку. Видно, что они молодые, азартные, быстрые, но им немного мастерства не хватает по отношению к нашим ребятам. Мне, повторюсь, очень понравилось, мои футболисты получили огромное удовольствие.