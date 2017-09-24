Аленичев и Тихонов определились с составами на матч "Енисей" - "Крылья"

Стали известны составы "Енисея" и "Крыльев Советов" на матч 15-го тура ФНЛ. Команды Дмитрия Аленичева и Андрея Тихонова занимают первые два места в турнирной таблице, имея в активе по 34 очка.

"Енисей": Филиппов - Чичерин, Фатуллаев, Васильев, Гарбуз - Семакин, Е. Иванов - Сердеров, Исаев, Камеш - Козлов.

Запасные - Чепчугов, Рожков, Мильдзихов, Харитонов, Ломакин, Малоян, Кутьин.

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Таранов, Гаджибеков, Надсон, Чочиев - Ланин, Алиев, Мияйлович - Корниленко, Самодин.

Запасные - Леонов, Немчанинов, Гоцук, Тихонов, Башкиров, Зинков, Кленкин, Ткачук.

Матч "Енисей" - "Крылья Советов" начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.