Алексей Смертин: "Статья с расистским оскорблением Себаи - неудачная провокация"

Инспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин заявил, что публикация, оскорбляющая нападающего "Балтики" Сенина Себаи, является неудачной провокацией со стороны местных СМИ. В пятницу "Балтика" выступила с заявлением, в котором говорится, что клуб подаст иск в суд на калининградскую газету "Новые колеса". Издание выпустило материал с заголовком "Бунт негра против судьи", посвященного матчу ФНЛ) "Крылья Советов" – "Балтика" (3:0). Ивуарийский нападающий гостей Себаи получил две желтые карточки за две минуты и был удален с поля на 14-й минуте матча.

– Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации, – цитирует ТАСС Смертина. – К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба. Такие публикации недопустимы и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себаи и впредь не позволять себе таких высказываний. Мы говорим нет расизму не только на футбольном поле, но и в СМИ.