Алексей Ребко: "Во Владивостоке ничего не готово к приезду команды – ни поле, ни инфраструктура"

Капитан "Луча-Энергии" Алексей Ребко выразил сомнение в том, что матч 26-го тура первенства России с "Динамо" может состояться во Владивостоке. По словам полузащитника, на стадионе не включен подогрев поля. Он не исключил, что игра, если она состоится, пройдет в Химках.

– Погашения долгов за октябрь явно недостаточно, чтобы команда прекратила бойкот тренировок?

– Мы лишь хотим получить свое. Бойкотом наши действия назвать трудно. Это ответные действия на то, что делает клуб.

– Когда команда должна вернуться во Владивосток?

– Мы пока находимся в Турции. Как понимаю, во Владивостоке ничего не готово к нашему приезду – ни поле, ни инфраструктура. Подогрев газона не включен. Домашняя игра с "Динамо", если она каким-то чудом состоится, может пройти на нейтральном стадионе в Химках.

– Выход на игру с "Енисеем" тоже под вопросом?

– Да. Ждем погашения всех долгов. (Сергей АСТАХОВ)

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