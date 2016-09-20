Алексей Ребко: "В "Луче" все плохо и печально"

Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко высказал предположение, что властям Владивостока не нужна футбольная команда. Хавбек рассказал, что половина клуба не выходит на работу.

– Все плохо и печально, денег нет, зарплату не платят, – сказал Ребко. – Никто не ходит на работу.

– Долги касаются только футболистов?

– Не только. Тренеры, рядовые сотрудники "Луча-Энергии" в такой же ситуации. Половина клуба уже не выходит на работу – водитель нас не возит, одного из двух массажистов уже давно не видели.

– За сколько месяцев вам должны?

– Задолженность по зарплате – три-четыре месяца, по премиальным – за нынешний и прошлый сезоны.

– Хоть какие-то шаги со стороны клубного начальства предпринимаются?

– Нас просили потерпеть, мы шли навстречу несколько раз. Дальше так продолжаться не может, у всех ребят семьи, о них надо заботиться.

– Что вам говорят?

– Отвечают, что все зависит от властей региона.

– Может быть, футбол просто не нужен Владивостоку и Приморскому краю?

– Неравнодушные люди есть, болельщики ходят на матчи, поддерживают. А властям, похоже, ничего не надо. Сейчас смотрю, как играет местный "Адмирал" в КХЛ. В хоккее все хорошо, а о футболе так сказать нельзя. Мы не претендуем на бюджет "Адмирала", хотя бы платили то, что должны. (Сергей АСТАХОВ)

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