Алексей Ребко: "Бойкотируем тренировки, если "Луч-Энергия" не рассчитается по долгам"

Капитан "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал "СЭ", что команда намерена бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным. Он также отметил, что под угрозой находится матч 25-го тура первенства России с "Енисеем", который состоится 8 марта в Красноярске.

– Команда договорилась, что с 27 февраля начинает бойкот тренировок. Также полны решимости не выйти на матч чемпионата с "Енисеем", если клуб не погасит долги по премиальным за 2015 и 2016 годы и не выплатит зарплату, которую мы не видим уже пять месяцев, – сказал Ребко. – Руководство клуба, кроме обещаний скоро погасить долги, ничего не говорит.

– Какой срок назывался последним?

– На следующей неделе ждем существенных выплат по долгам. В последний раз давали 20 процентов от октябрьской зарплаты.

– Почему же никто из футболистов не покинул команду зимой?

– Верили до конца, что у "Луча" все будет нормально. У нас собрался классный коллектив, получаем удовольствие от работы с тренерским штабом и своей игры. Мы неплохо провели первую часть сезона. Думаю, это и стало тем фактором, почему никто не ушел. К тому же никого не звали в "Реал". При необходимости ребята могли бы без проблем устроиться в другие клубы. (Сергей АСТАХОВ)