Алексей Порфененко: "Игроки "Мордовии" не бойкотируют тренировки, они занимаются индивидуально"

Новый руководитель "Мордовии" Алексей Порфененко отметил, что игроки клуба не бойкотируют тренировки, а работают по индивидуальным программам на сборе в Крыму. Ранее появилась информация, что футболисты объявили бойкот из-за долгов по зарплате.

– Информация о том, что футболисты бойкотируют тренировки, неверна, – цитирует "Р-Спорт" Порфененко. – Первый сбор у нас втягивающий. Ребята под присмотром тренерского штаба занимаются, проводя в день по две тренировки по индивидуальному плану. Так мне обозначил все наш тренер Марат Мустафин. Видимо, это связано с тем, что отпуск затянулся, а все команды ФНЛ уже работают не первую неделю.