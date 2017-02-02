17:50 2 февраля | ФУТБОЛ — ФНЛ

Алексей Порфененко: "Игроки "Мордовии" не бойкотируют тренировки, они занимаются индивидуально"

0
0
0

Новый руководитель "Мордовии" Алексей Порфененко отметил, что игроки клуба не бойкотируют тренировки, а работают по индивидуальным программам на сборе в Крыму. Ранее появилась информация, что футболисты объявили бойкот из-за долгов по зарплате.

– Информация о том, что футболисты бойкотируют тренировки, неверна, – цитирует "Р-Спорт" Порфененко. – Первый сбор у нас втягивающий. Ребята под присмотром тренерского штаба занимаются, проводя в день по две тренировки по индивидуальному плану. Так мне обозначил все наш тренер Марат Мустафин. Видимо, это связано с тем, что отпуск затянулся, а все команды ФНЛ уже работают не первую неделю.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170202/1115765367.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ