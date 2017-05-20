Алексей Поддубский: "Зрителям понравилась игра "СКА-Хабаровска", и это лучший показатель"

И. о. главного тренера "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский после матча 38-го тура ФНЛ против "Тамбова" (2:2) отметил, что у него нет глубочайшего удовлетворения от игры своих подопечных. По итогам регулярного сезона клуб из Хабаровска занял четвертое место в ФНЛ и сыграет в плей-офф за право попадания в премьер-лигу.

– Самое главное, что игра понравилась зрителям, – цитирует пресс-служба ФНЛ Поддубского. – Если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель. Ребята полностью выложились. Говорят, что 2:0 счет самый скользкий, так как команда, которая ведет в счете, теряет концентрацию и думает, что дело уже сделано. Расслабились буквально на 10 минут, и соперник сравнял счет. Главное, что добились положительного результата.

Победы у меня уже были, поражение было, теперь вот ничья для полного комплекта. Глубочайшего удовлетворения от игры нет, но я доволен.