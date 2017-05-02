Алексей Поддубский: "Цели на сезон для "СКА-Хабаровска" остаются прежними

Исполняющий обязанности главного тренера "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона. Хабаровский клуб идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка.

– Какие цели и задачи были поставлены Вам на оставшуюся часть сезона?

– Цели и задачи остаются прежние – те, которые были поставлены Попечительским советом перед началом весенней части первенства…

Сейчас важно встряхнуть команду: из разговоров с игроками я понял, что они просто не успевают восстанавливаться, – приводит официальный сайт "СКА-Хабаровска" слова Подубского. – Нам осталось провести четыре игры за 20 дней, и тренерский штаб постарается сделать так, чтобы футболисты выходили на поле максимально свежими и показывали ту агрессию, которой так не хватало им в последних матчах.

– Следующий матч у "СКА-Хабаровска" особенный – дерби с "Лучом-Энергией"…

– Сейчас все матчи особенные и важные. Что касается игры с "Лучом", то лично для меня эта игра стоит особняком. И, несмотря на то, что сейчас в команде немного дальневосточников, я постараюсь донести до ребят всю важность предстоящего дерби.

– Четыре победы в оставшихся четырех матчах – это реальная цель?

– Нет ничего невозможного. Все реально, главное – хотеть и верить.