Алексей Гай: "Лучшие дни "Кубани" впереди"

Полузащитник "Кубани" Алексей Гай после поражения от "Шинника" (0:1) в матче 13-го тура ФНЛ заявил, что команда старается найти свою игру, но у нее это пока не получается, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист заявил, что команда должна абстрагироваться от давления.



– Если бы я знал причину, которая повлияла бы на наши дальнейшие победы, я бы все отдал, что у меня есть, – заявил Гай. – Но такова жизнь. Мы можем предполагать то, что не получается. Мы все ищем, но пока не нашли рецепт побед. Это сложно. Но как бы то ни было мы должны выходить и играть на победу.



– После премьер-лиги Украины вас вводит в шок то, во что играет "Кубань"?



– Не хотелось бы списывать все на стиль. Нам нужен результат, и порой приходится применять различные тактики, схемы. Конечно, хочется играть в футбол, но пока на данный момент мы не нашли тот способ, который принесет нам результат.



– Как оцените уровень ФНЛ?



– В любом случае, у меня это вызывает интерес. Хочется попробовать свои силы независимо от того, где ты играешь. Могу сказать, у нас есть команда и футболисты, которые могут показывать хороший футбол. Надо все это собрать вместе. Лучшие дни "Кубани" впереди.



– Вы сейчас играете не в каждом матче. Не готовы или есть претензии со стороны тренерского штаба?



– Нет, я бы не сказал, что это зависит от моего физического состояния. Просто так решил тренер.



– Влияет ли на команду то, что идет из прессы, от болельщиков?



– Кто бы что не говорил, я отношусь к интернету спокойно. Много чего пишут, в том числе и на заборах, много чего говорят. Но есть футбольная жизнь, и всем нам надо уметь абстрагироваться от всего. Я думаю, если мы сумеем это сделать, найдем мотивационные силы, в скором времени будем побеждать.



– Но правда же есть в этих разговорах?



– Я бы не хотел выносить на публику то, что творится в команде и какие есть проблемы. Это наше личное. Я не люблю жаловаться.



– Руководство что-то обещает по зарплате?



– Обещают. У нас выход один – побеждать.



– А на то, что кричат фанаты во время игры, обращаете внимание?



– Понятно, что болельщик имеет право на это. Он хочет видеть красивую содержательную игру, победы своей команды. Я не в первый раз сталкиваюсь с тем, что болельщики свистят и недовольны командой. Но мы должны оставаться честными и преданными футболу и идти до конца вместе.