Алексей Евсеев: "Ничья не устроила ни "Зенит-2", ни "Тосно"

Полузащитник "Зенита-2" Алексей Евсеев считает, что ничья в матче ФНЛ с "Тосно" (1:1) не устроила ни одну из команд, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Татьяна КОПЫЛОВА. Хавбек отличился голом с пенальти в этом поединке.

– В такую погоду игралось очень тяжело, потому что трава низкая, поле скользкое, мяч очень скользил. Тяжело было принять мяч, отдать точную длинную передачу. Старались играть низом, но тоже не получалось. Играли, как могли.

– Против вас играли четверо бывших партнеров. Насколько непривычно было?

– Было легко, когда знаешь чего ожидать от человека, всегда проще играть. Мы сегодня перед игрой на эту тему разговаривали с Ильей Зуевым, я ему об этом же и говорил.

– В первом тайме не получалось создавать много моментов. Второй же получился повеселей. Почему?

– Во втором тайме у команд осталось меньше сил, появились зоны, потому и создавались моменты. К тому же "Тосно" забило, нам надо было отыгрываться, а в концовке уже и они, и мы хотели выиграть, поэтому бежали вперед.

– В этом году это ваш первый мяч. Пенальтист был назначен заранее?

– Нет, просто я почувствовал уверенность, взял мяч, пробил, забил.

– Эта ничья для кого более выгодна?

– Мне кажется, она не устроила ни одну, ни другую команду. И они хотели выиграть, и мы. Но это закономерный результат.