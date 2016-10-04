12:45 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Александр Зотов: "У некоторых игроков "Кубани" задержки по зарплате серьезные"

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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с долгами по зарплате в "Кубани". Он отметил, что перед рядом игроков существуют серьезные задержки.

– В "Кубани" есть долги еще с прошлого сезона, у некоторых игроков задержки по зарплате серьезные, – сказал Зотов.

– Футболисты намерены писать в Палату по разрешению споров?

– Пока нет, но это дело времени. Надеемся, что все разрешится. Сейчас существуют задержки у "Сибири", "Томи", "Динамо". (Сергей АСТАХОВ)

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