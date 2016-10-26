Александр Зотов: "Ситуации с долгами в "Динамо" и "Кубани" очень тревожат"

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов подчеркнул, что в первенстве ФНЛ, в отличие от РФПЛ, существуют финансовые проблемы даже у клубов с серьезными спонсорами. По его словам, в "Динамо" появились задолженности перед несколькими игроками. В 2017 году ситуация может усугубиться.

- В "Динамо" возникла сейчас трудная ситуация по четырем-пяти футболистам, но она только начинает развиваться, - приводит ТАСС слова Зотова. - Мы за ней следим, потому что непонятно, что будет дальше. Зимой будет резко сокращено финансирование клуба, соответственно, после Нового года ситуация может сильно усложниться, потому что есть футболисты на довольно серьезных контрактах. Пока нет движений в плане разбирательства с клубом, ребята ждут, но тревога есть все равно.

В краснодарской "Кубани", насколько я понимаю, вообще есть неопределенная ситуация по будущему клуба, непонятно, будет ли он сохранен и конкурентоспособен. То, что происходит последние несколько сезонов, не вселяет уверенности. Прошлой зимой были проблемы с долгами перед футболистами, в этом году также. Обещают гасить, но в нижегородской "Волге" и "Жемчужине-Сочи" тоже обещали.



