Александр Зотов: "Не понимаю, в чем заключается вымогательство игроков "Тюмени"

Генеральный директор Профсоюза футболистов России (ПФР) Александр Зотов прокомментировал "СЭ" ситуацию со скандалом в "Тюмени". По его словам, он даже не видит намека на вымогательство.

- Я - участник процесса, - говорит Зотов. - Арбитр Палаты по разрешению споров. Поэтому не хочу особо рассуждать на эти темы. Понятно, что клуб таким образом защищается. Не понимаю, правда, зачем? Кто им это подсказал? Впервые сталкиваюсь с подобным. Это очень странно, но, если футболисты действительно в чем-то не правы перед клубом, то у "Тюмени" есть шанс это доказать в Палате по разрешению споров. Зачем было прибегать именно к таким методам? Не понимаю, в чем заключается вымогательство. В том, что они обращаются в правовые органы РФС? Как юрист не вижу здесь даже намека на вымогательство.

- То есть такое обвинение против игроков не имеет права на существование?

- Игроки действуют в рамках регламента, а действия руководства "Тюмени" я уже прокомментировал.

- В "Волге" похожая ситуация. Футболисты написали письмо на имя министра спорта с просьбой выплатить им премиальные…

- Виталий Леонтьевич на днях будет в Нижнем Новгороде и будет обсуждать и этот вопрос. Давайте дождемся результатов его поездки. Не знаю, решится ли ситуация сразу, но после визита главы РФС станет ясно, какого развития событий стоит ожидать.

- У кого еще большие проблемы с финансами и выплатами премиальных?

- Сезон только начался. Осталось много старых долгов. Особенно у клубов ПФЛ. Там сильно сократился состав участников. Было больше 80 команд, а осталось около 60. Да и долги по премиальным не забыты. У нас в палате минимум по 15 разбирательств в неделю. Притом 12 из них - претензии футболистов. Но не только у клубов второй лиги есть долги по зарплате и премиальным. Даже у больших клубов есть проблемы. По 2 месяца задержки зарплаты - довольно частая история. Так что денег в нашем футболе стало гораздо меньше, а проблем намного больше. (Ярослав СУСОВ)