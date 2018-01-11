Александр Зотов: "Много раз говорил о том, что "Кубань" могут закрыть"

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов не исключил, что "Кубань", испытывающая финансовые трудности, может прекратить существование. По его словам, сложно понять, нужен ли клуб руководству.

– По-прежнему все неладно с деньгами в "Кубани", – вопрос Зотову.

– Да уж… Задолженность сохраняется. Да там вообще все неясно, что же будет с клубом. Какие-то вечные проблемы с финансированием, менеджментом. Нужен ли вообще этот клуб руководству?

– Не исключает, что "Кубань" закроют?

– А я много раз говорил о вероятности такого сценария. Никто не может ответить на вопрос, нужна ли "Кубань" или нет. Традиции и история у клуба серьезные, но все почему-то ссылаются на то, что в регионе есть другой клуб – "Краснодар". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Александра Зотова