Александр Зотов: "Кубань" накопила новые долги и не рассчиталась по старым"

Генеральный директор Профсоюза футболистов России (ПФР) Александр Зотов прокомментировал ситуацию по долгам в "Кубани". По его словам, клуб до сих не рассчитался с футболистами за прошлый сезон, и уже существует задолженность за нынешний. По данным "СЭ", игроки "Кубани" не получают зарплату уже шесть месяцев.

– Информация по бойкоту тренировки не подтвердилась, – сказал Зотов. – Но проблемы с долгами существуют. У клуба были задолженности с прошлого сезона и уже накопились новые. "Кубань" наряду с расформированной "Волгой" чаще всего попадаются в поле зрения Палаты по разрешению споров. Можно вспомнить давнее "дело Никезича", из свежих примеров ситуация с Игнатьевым и Беленовым. К сожалению, "Кубань" напоминает клубы, которые после проблем с финансированием и управлением прекращали свое существование. Не хотелось бы, чтобы краснодарцы повторили это путь.

– Футболисты уже обращались к вам за помощью?

– Разговор с ними еще предстоит. В Палату по разрешению споров из нынешнего состава не обращался, зато хватает работы по старым делам, их рассматривают чуть ли не каждую неделю.

– Как будет развиваться ситуация в дальнейшем?

– Ребята молчат, в прессе никто не выступает. Думаю, это дело времени, тем более информация о долгах стала достоянием общественности, значит, напряжение в клубе растет. (Сергей АСТАХОВ)