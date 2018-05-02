Александр Точилин: "У меня контракт заканчивается 15 июля. Разговоров о продлении не было"

Главный тренер петербургского "Динамо" Александр Точилин после ничьей в 36-м туре первенства ФНЛ со "Спартаком-2" (2:2) рассказал, что его контракт с клубом завершается 15 июля 2018 года, и руководство пока не обсуждало с ним возможность его продления. Также он не стал комментировать слухи о том, что команда может перебазироваться в Сочи.

– Правда, что команда может переехать в Сочи? И как в команде на это реагируют? – вопрос Точилину.

– Мы слухи не комментируем. По крайне мере, нас руководство в известность о таком не ставило. Стараемся об этом не думать, потому что надо выходить на поле и побеждать. Понятно, у нас такая турнирная ситуация, что уже ни на что не претендуем. Лично у меня контракт завершается 15 июля, и руководство клуба пока не разговорило со мной о возможном продлении. (Павел ГУРЕВИЧ)

После 36-го тура "Динамо СПб" занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 52 очка.