Александр Точилин: "Сочи" придется адаптироваться к погоде. Со временем она будет нашим козырем"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что команде нужно привыкнуть к влажности и жаре после переезда из Санкт-Петербурга. Ранее стало известно, что клуб ФНЛ "Динамо" из Северной столицы переименовывается в "Сочи" и переезжает в одноименный город.

- Спокойно готовимся в хороших условиях, при хорошей погоде, - цитирует ТАСС Точилина. - Нам придется к ней адаптироваться - достаточно влажно и жарковато. Мы же из Северной столицы приехали, там климат другой, нужно время для адаптации. Я думаю, со временем это будет нашим козырем перед теми командами, которые в дальнейшем сюда будут приезжать.

Прошлый сезон ФНЛ команда завершила на шестом месте.