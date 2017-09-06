Александр Точилин: "Сделать татуировку в случае выхода "Динамо" СПб в РФПЛ? Я в эти игры не играю"

Главный тренер питерского "Динамо" Александр Точилин после матча 12-го тура ФНЛ против "Шинника" (2:1) отметил, что в игре было больше борьбы, чем футбола. Специалист подчеркнул, что главная задача для питерцев сейчас – сохранить место в дивизионе.

– Игра была боевая, – сказал после матча Точилин. – Больше было борьбы, нежели футбола. Хочу поблагодарить ребят за проявленный бойцовский характер. Не всегда все получается в плане футбола, но бывают игры, где нужно вырывать победы, как сегодня.

Удачный старт сезона? Нужно отдать должное футболистам за настрой и самоотдачу. Плоды дает та работа, которую мы и проделали. Да, есть игровые проблемы, но мы компенсируем сумасшедшей самоотдачей.

– Побегалов сделал татуировку в прошлом сезоне после победы над "Балтикой". Что готовы сделать вы в случае выхода в премьер-лигу?

– Я в такие игры не играю. Дай бог, выйдем, но не стоит ради этого чем-то жертвовать. Благодаря нашим результатам все вокруг говорят о премьер-лиге, но для того, чтобы туда попасть и быть там конкурентоспособными, нужно многое сделать. В первую очередь, инфраструктуру, которая сейчас у нас не на самом высоком уровне. Ну и в плане игры нужно работать. Перед нами стоит задача выйти в ФНЛ, и она еще не выполнена. 26 очков, которые есть у нас, не гарантируют нам прописки в этом дивизионе. Выполним задачу – будем замахиваться на что-то большее.