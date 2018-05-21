Александр Точилин: "Руководство питерского "Динамо" рассматривает переезд в Сочи"

Главный тренер петербургского "Динамо" Александр Точилин рассказал, что клуб может переехать в Сочи, это единственный выход сохранить команду.

По итогам сезона-2016/17 "Динамо" вышло в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), в которой в нынешнем сезоне заняло шестое место, набрав 55 очков. Ранее в СМИ появилась информация о переезде клуба в Сочи.

- В Санкт-Петербурге в плане второй команды "Динамо" было проблематично существовать, поэтому, чтобы сохранить клуб, руководство рассматривает вариант переезда в Сочи, - цитирует "РИА Новости" Точилина. - На тот момент сложилась такая ситуация в клубе, что переезд в Сочи был единственным выходом, чтобы клуб существовал дальше, но официального уведомления у меня не было, поэтому сказать ничего не могу.

Мой контракт заканчивается летом. Разговор идет о том, что даже в случае переезда в Сочи весь тренерский штаб остается в клубе. Своей работой и результатами не дали усомниться.