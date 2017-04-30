Александр Точилин: "Главная звезда в "Динамо" – Панченко"

Бывший капитан "Динамо" Александр Точилин поздравил бело-голубых с победой в ФНЛ. Он подчеркнул, что главной звездой команды является нападающий Кирилл Панченко.

– Главная звезда в "Динамо" – это…

– Кирилл Панченко. Он сыграл важную роль, проявил бомбардирские качества, которые раскрылись в составе бело-голубых. Кирилл забил много решающих голов. Отмечу и Антона Шунина. Своей уверенной игрой в воротах предопределил победы команды.

– "Динамо" смогло увести из-под носа ЦСКА Панченко. Удивились, что форвард выбрал этот вариант?

– Нисколько. Кирилл сделал правильный выбор. В "Динамо" он получает игровую практику, много забивает. Теперь уровень, показанный в ФНЛ, необходимо подтвердить и в премьер-лиге.

– Но ЦСКА сражается за Лигу чемпионов.

– Если бы армейцам игрок был нужен, то вряд ли бы его отпустили на тех условиях, что прописали в контракте. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Точилина