Александр Точилин: "Динамо" СПб выбросило много эмоций после матча с "Зенитом"

Главный тренер питерского "Динамо" Александр Точилин после матча 15-го тура ФНЛ против "Сибири" (1:1) отметил, что доволен итоговым результатом. Специалист подчеркнул, что его подопечные подошли профессионально к матчу первого дивизиона после победы в 1/16 финала Кубка России над "Зенитом" (3:2 д.в.).

– Игра была боевая. Думаю, счет закономерен, – цитирует пресс-служба ФНЛ Точилина. – Хочу сказать спасибо своим ребятам, потому что не ожидал, что хватит сил после кубковой игры и тяжелого перелета. В целом, ребята молодцы, в конце могли дожать и увезти отсюда три очка. Где-то теряешь, значит, потом где-то приобретем. Словом, игрой доволен, а результат – приемлемый.

– Какое было психологическое состояние команды после кубковой игры?

– Да нормально все. Понятно, что много эмоций выбросили в прошлой игре, но подошли к матчу профессионально, и претензий по самоотдаче и желанию у меня нет. А над ошибками будем работать, хотя сегодня показали достаточно качественный футбол.

– С чем связано неудачное начало второго тайма?

– К сожалению, у нас есть моменты, над которыми надо работать. Если мы хотим претендовать на что-то большее, нельзя допускать таких моментов, когда мы не доигрываем матчи и пропускаем в концовке или когда выходим на поле, а кажется, что мы еще в раздевалке. За такие моменты нас наказывают, наверное, поэтому мы и не идем на первом месте.