Александр Точилин: "Динамо" не дотерпело до победы над "Спартаком-2"

Главный тренер петербургского "Динамо" Александр Точилин подчеркнул, что команда упустила победу над "Спартаком-2" (2:2) в матче 18-го тура первенства ФНЛ. По словам специалиста, бело-голубым нужно проанализировать свои ошибки.

– Опять упустили победу, – начал Точилин. – Чуть не дотерпели. Надо отдать должное "Спартаку". Команда молодая и амбициозная. По своему потенциалу там собраны футболисты, которые могут выйти на более высокий уровень.

Хотели победить, но успехи даются тяжело. Есть над чем работать, надо анализировать ошибки и показывать футбол другого уровня. (Сергей ЯРЕМЕНКО)