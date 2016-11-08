Тренер "Луча-Энергии" Александр Тихоновецкий рассказал "СЭ" о том, как команда добиралась в Воронеж и о долгах клуба. Вчера хавбек команды Алексей Ребко заявил, что руководство клуба до конца не может оплатить гостевой выезд на матч первенства ФНЛ с "Факелом".
– Удалось ли добраться до Воронежа?
– Еле-еле, но приехали на матч. Вся команда прибыла на поезде.
– Билеты кто оплатил?
– Клуб. Вот только из Внуково на аэроэкспрессе пришлось ехать за свой счет.
– Это 470 рублей с человека?
– Верно. И за билет на метро еще каждый выложил из своего кармана. Деньги-то небольшие, но у нас ситуация с долгами. Обычно, мы на автобусе добираемся.
– Что помешало так ехать на этот раз?
– Нет денег.
– Обратно-то как будете уезжать во Владивосток?
– До Москвы на поезде, а там – на самолет. Билеты оплачены. А метро и аэроэкспресс опять за свой счет.
– "Луч-Энергия" всего на пять очков отстает от зоны стыков за выход в премьер-лигу. Задача побороться за элиту есть?
– Ребята поставили для себя цель – играть на победу в каждом матче. Задач особых нет, выходим на поле для болельщиков и за свое имя. Вот только зимой некоторые футболисты могут уйти.
– Из-за долгов?
– Да. Кого устроит, когда премиальные не платят за прошлый сезон, да и в этом уже восемь матчей выиграли, а денег не дают.
– Выходит, с сентября ничего не изменилось?
– Абсолютно ничего.
– Зарплату-то хоть выплачивают?
– Дали за август. Еще должны за сентябрь и октябрь.
– В прошлый раз команда была близка к бойкоту. На сегодня как обстоят дела в коллективе?
– Мне кажется, что-то будет по возвращению во Владивосток. Ребята предпримут что-нибудь.
– Вы с ними?
– Да, тренеры поддерживают футболистов. Если сейчас ничего не сделать, то в отпуске тем более. (Сергей АСТАХОВ)
Букер
Эти недофутболисты, вообще в курсе, что у нас люди за свой счет до работы добираются? Получают в разы меньше, пользы приносят больше, не ноют. Разогнать не до клубы, деньги пустить в школы.
13:04
Букер
САМИ заплатили!!! Беспредел!!! Да коле???
13:01