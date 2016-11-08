Тренер "Луча-Энергии" Александр Тихоновецкий рассказал "СЭ" о том, как команда добиралась в Воронеж и о долгах клуба. Вчера хавбек команды Алексей Ребко заявил, что руководство клуба до конца не может оплатить гостевой выезд на матч первенства ФНЛ с "Факелом".

– Удалось ли добраться до Воронежа?

– Еле-еле, но приехали на матч. Вся команда прибыла на поезде.

– Билеты кто оплатил?

– Клуб. Вот только из Внуково на аэроэкспрессе пришлось ехать за свой счет.

– Это 470 рублей с человека?

– Верно. И за билет на метро еще каждый выложил из своего кармана. Деньги-то небольшие, но у нас ситуация с долгами. Обычно, мы на автобусе добираемся.

– Что помешало так ехать на этот раз?

– Нет денег.

– Обратно-то как будете уезжать во Владивосток?

– До Москвы на поезде, а там – на самолет. Билеты оплачены. А метро и аэроэкспресс опять за свой счет.

– "Луч-Энергия" всего на пять очков отстает от зоны стыков за выход в премьер-лигу. Задача побороться за элиту есть?

– Ребята поставили для себя цель – играть на победу в каждом матче. Задач особых нет, выходим на поле для болельщиков и за свое имя. Вот только зимой некоторые футболисты могут уйти.

– Из-за долгов?

– Да. Кого устроит, когда премиальные не платят за прошлый сезон, да и в этом уже восемь матчей выиграли, а денег не дают.

– Выходит, с сентября ничего не изменилось?

– Абсолютно ничего.

– Зарплату-то хоть выплачивают?

– Дали за август. Еще должны за сентябрь и октябрь.

– В прошлый раз команда была близка к бойкоту. На сегодня как обстоят дела в коллективе?

– Мне кажется, что-то будет по возвращению во Владивосток. Ребята предпримут что-нибудь.

– Вы с ними?

– Да, тренеры поддерживают футболистов. Если сейчас ничего не сделать, то в отпуске тем более. (Сергей АСТАХОВ)