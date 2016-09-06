Александр Ташаев: "Задача "Динамо" - доказать болельщикам, что вылет в ФНЛ был случайностью"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев подчеркнул, что команде нельзя играть в ФНЛ расслабленно, так как нужно скорее вернуться в премьер-лигу. "Динамо" с 26 очками после 11 туров лидирует в турнирной таблице ФНЛ.

– В ФНЛ настрой у "Динамо" боевой, настроение в команде хорошее, – цитирует "Р-Спорт" Ташаева. – Мы идем на первом месте, но расслабляться ни в коем случае нельзя. У нас задача – сразу вернуться в премьер-лигу и доказать нашим болельщикам, что это была случайность.