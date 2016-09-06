Александр Ташаев: "Задача "Динамо" - доказать болельщикам, что вылет в ФНЛ был случайностью"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев подчеркнул, что команде нельзя играть в ФНЛ расслабленно, так как нужно скорее вернуться в премьер-лигу. "Динамо" с 26 очками после 11 туров лидирует в турнирной таблице ФНЛ.
– В ФНЛ настрой у "Динамо" боевой, настроение в команде хорошее, – цитирует "Р-Спорт" Ташаева. – Мы идем на первом месте, но расслабляться ни в коем случае нельзя. У нас задача – сразу вернуться в премьер-лигу и доказать нашим болельщикам, что это была случайность.
Platinum1991
Это не случайная СЛУЧАЙНОСТЬ! Это плод футбольных хитросплетений Колоскова и компании вместе с судьёй Мешковым, как месть Николаю Толстых, которые СПЛАВИЛИ Динамо в ФНЛ! Динамо не должно было играть в ФНЛ! А что сделал Денисов, чтобы Динамо не скатилось в ФНЛ??? Вот в чём вопрос! А где были другие динамовцы - Погребняк, Кокорин и компания. Куда они смотрели? В платёжную ведомость или в турнирную таблицу??? Убежали из Динамо эти "герои" вчерашних дней, которые и СПЛАВИЛИ Динамо в ФНЛ! А все эти разговоры, после вылета Динамо в ФНЛ, в пользу БЕДНЫХ и ЛЕНИВЫХ! Мешков и Колосков помогли Динамо ВЫЛЕТЕТЬ! Ведь Динамо могло и спастись в последней игре прошлого сезона, если бы не заговор судьи Мешкова и Колоскова против Динамо в отместку Николаю Толстых! На Мешкова надавили и он помог Динамо вылететь. А теперь, конечно, надо засучить рукава и надеть на ноги гетры и тренироваться по многу часов, чтобы довести до ума свою игру, которая и позволит Динамо ВЕРНУТЬСЯ в РФПЛ! Желаем Динамо вернуться! Будем всегда рады!
21:22