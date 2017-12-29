Александр Соболев: "Эмоции от перехода в "Крылья" - исключительно положительные"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев отметил, что в самарской команде отличный коллектив и профессиональный подход ко всему. Форвард также добавил, что рад своему переходу в волжский коллектив.

– "Крылья Советов" – это клуб с именем, в представлении не нуждающийся, – цитирует клубная пресс-служба Соболева. – Я очень рад, что все так сложилось. Эмоции от перехода в "Крылья" – исключительно положительные. "Крылья" – клуб с историей, традициями и замечательными болельщиками. По моему мнению, это команда Премьер-лиги. Сейчас клуб выступает в ФНЛ, но здесь "Крылья", если можно так сказать, "проездом".

О самарской команде мне много рассказывал Паша Кудряшов, когда был в Самаре. Говорил, что здесь отличный коллектив и профессиональный подход ко всему. Кстати, когда с "Томью" приезжали в Самару в первом круге, после матча ко мне подошел Сергей Корниленко и сказал: "Если продолжишь так играть – тебя купит хорошая команда". Как в воду глядел! (смеется). Основная задача "Крыльев" – возвращение в Премьер-лигу. Я уверен, что команда добьется поставленной задачи. В Самаре сильный тренер, отличный подбор игроков.

Для меня переход в "Крылья" – большая мотивация двигаться дальше, совершенствовать свой футбол и стремиться к чему-то большему. Еще очень жду кубковый матч "Крыльев" со "Спартаком". Несомненно, это будет хорошая игра. Слукавлю, если скажу, что не хотел бы принять участие в этом поединке.

Напомним, что 29 декабря Соболев перешел из "Томи" в "Крылья Советов". Контракт с 20-летним игроком рассчитан на четыре года.