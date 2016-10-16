Александр Шпрыгин: "Недостаточный уровень безопасности привел к стычкам фанатов "Факела" и "Динамо"

Глава ВОБ Александр Шпрыгин заявил, что недостаточный уровень безопасности на матче 17-го тура ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" (2:1) привел к беспорядкам и столкновениям фанатов на стадионе. Игра была остановлена на 58-й минуте встречи из-за беспорядков на трибунах. Фанаты обеих команд забрасывали друг друга пластиковыми креслами, покинув пределы своих секторов. Представители правопорядка остановили столкновение, но словесная перепалка между болельщиками еще какое-то время продолжалась. В итоге девятерых участников конфликта задержали. Матч был возобновлен спустя 10 минут и завершился победой "Факела" со счетом 2:1.

– В конце девяностых – начале нулевых, когда "Факел" выступал в премьер-лиге, на стадионе в Воронеже всегда было большое количество сотрудников ОМОНа, фанатский сектор огораживали, – цитирует "Р-Спорт" Шпрыгина. – Вчера до входа на стадион на матч с "Факелом" был тщательный осмотр, но на самом гостевом секторе не было ни одного сотрудника стадиона, трибуны не были никак разгорожены. Между полем и трибуной было 15 стюардов, и все. Это сыграло свою роль в беспорядках. В Воронеже лояльно отнеслись к безопасности. Недостаточный уровень безопасности был со стороны организатора матча.

Я так понял, что и местный фанатский сектор не был никак огорожен. Обычно фанаты жалуются, что приезжих чуть ли не в клетку загоняют на стадионе, прессуют как скотину, многоуровневые кордоны. А в Воронеже вообще ничего не было, я даже удивился. И поэтому во втором тайме произошла такая история. Думаю, после этого инцидента в Воронеже пересмотрят подход к безопасности на футбольных матчах. Видимо, "Факел" давно не играл с московскими клубами или "Зенитом", и они забыли, что это такое.