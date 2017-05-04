Александр Шендерюк-Жидков: "Балтика" должна играть в премьер-лиге и в еврокубках"

Председатель совета директоров "Балтики", заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков отметил, что в клубе осознают опасность вылета в ПФЛ. За четыре тура до конца сезона "Балтика" отстает от спасительного 15-го места в турнирной таблице на три очка.

– Мы прекрасно понимаем, что наша команда может оказаться во втором дивизионе, – сказал для клубной пресс-службы Шендерюк-Жидков. – Слишком много было упущено осенью. Но в любом случае Правительство региона не оставит родной клуб. "Вылетим", значит, сразу поставим задачу – вернуться в ФНЛ. И ресурсы для этого есть. А в будущем я вижу, что "Балтика" должна играть в премьер-лиге и в еврокубках. Лично мне до сих пор памятны ее матчи в Кубке Интертото – на стадионе тогда была замечательная атмосфера.

Останутся ли в Калининграде руководители клуба, тренеры и ведущие игроки? Во-первых, мы благодарны за проделанную работу нынешней команде менеджеров во главе с Тимуром Константиновичем Лепсая. И спасибо им, что они вообще приняли решение в, казалось бы, безысходной ситуации попытаться спасти "Балтику". Что касается перспектив, то учредители клуба, однозначно, будут уговаривать главного тренера Игоря Геннадьевича Черевченко и команду менеджеров продолжить работу в "Балтике".