Александр Сапета: "Останусь ли в "Динамо" на следующий сезон? Конечно"

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета после матча с "Химками" (0:0) в 31-м туре первенства ФНЛ заявил, что его команда еще не выполнила свою задачу до конца. Благодаря этому результату московский клуб досрочно вышел в РФПЛ.

– Планируете в следующем сезоне выступать в "Динамо"?

– Конечно (смеется). Как я без "Динамо", а "Динамо" без меня?

– Вы сейчас сидели в раздевалке и ожидали результата параллельной игры. Нервничали?

– Да нет. Какие нервы? Их вообще сейчас нет. Если бы это был последний тур, все бы навалилось – это одно. Мы вышли в премьер-лигу, но еще не заняли первое место. Поэтому задача до конца еще не выполнена. Не будем расслабляться. Нам скоро предстоит тяжелая игра в Новосибирске. Да каждая встреча будет не легкая, потому что каждый клуб решает свои задачи. Кому-то нужно не вылететь, кому-то попасть в стыки. Так что против нас все будут настраиваться и биться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)