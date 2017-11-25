Александр Побегалов: "Веселые матчи получаются у "Шинника" с "Крыльями"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов назвал матч 25-го тура ФНЛ против "Крыльев Советов" (3:3) "веселым". Самарцы по ходу поединка вели со счетом 3:0, но пропустили трижды.

– Веселые у нас матчи получаются с "Крыльями" в этом году. 2:3 мы проиграли дома, где упустили ничью на последних минутах, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Побегалова. - Сегодня 3:3. Кому-то может быть такой футбол и нравится. "Крылья" имели безоговорочное преимущество в первом тайме. Мы поговорили с ребятами в раздевалке, они вышли на вторую половину, и у них получилось показать что-то похожее на футбол.